Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi
17.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:57

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası gerçekleştirilmesine karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Metin Özülkü Okan Bayülgen Fahriye Evcen Candaş Tolga Işık
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Erkek Çocuk Bursa Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 12:57:19. #1.15#
title