Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:07
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA