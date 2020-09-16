Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:07

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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