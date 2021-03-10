Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde...

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır.