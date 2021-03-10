Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde...
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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde...

10.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:12
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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