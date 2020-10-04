Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
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Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

04.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:58
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

TÜRKİYE ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi. 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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