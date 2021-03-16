Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerinin 62. turu tamamlandı

Yunanistan ve Türkiye, bu ayın sonlarında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde istikşafi görüşmelerin 62. Turu başkent Atina'da gerçekleştirildi.

Yunanistan ve Türkiye, bu ayın sonlarında yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde istikşafi görüşmelerin 62. Turu başkent Atina'da gerçekleştirildi. Yunan medyası görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğünü aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu başkent Atina'da yapıldı. Yunan medyası, otelde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, Yunanistan'dan ise diplomat Pavlos Apostolidis ve Ifigenia Kanara'nın katıldığını aktardı. Yunan medyası, görüşmenin 10.30'da başladığını ve 4 saat sürdüğünü belirtti. Öte yandan iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61'inci turu geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

5 YIL SONRA TEKRAR BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin ilki 2002 yılında Ankara'da yapılmıştı. 1 Mart 2016 tarihinden beri ara verilen görüşmelere bu yıl 25 Ocak tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıyla yeniden başlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı