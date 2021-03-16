Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu başladı
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Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu başladı

16.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:04
Türkiye-Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu başladı

Türkiye ve Yunanistan heyetlerinin, iki ülke arasında giderek derinleşen sorunlar için gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerinin 62. turu Atina'da başladı.

Türkiye ve Yunanistan heyetlerinin, iki ülke arasında giderek derinleşen sorunlar için gerçekleştirilen istikşafi görüşmelerinin 62. turu Atina'da başladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 62. turu Atina'da başladı. Otelde gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı Barış Kalkavan, Yunanistan'dan ise diplomat Pavlos Apostolidis ve Ifigenia Kanara katılıyor.

Bakan Yardımcısı Önal'ın yarın da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan iki ülke arasında istikşafi görüşmelerin 61. turu, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

(Manol Kostidis-Alexandros Gasteratos/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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