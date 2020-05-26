Türkiye-Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır bölgesinde neler oluyor?
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Türkiye-Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır bölgesinde neler oluyor?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde son günlerde yaşanan gelişmeler iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

Türkiye-Yunanistan arasında Meriç Nehri sınır bölgesinde neler oluyor?
26.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:11

Türkiye, Yunanistan'ı sınırın Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa etme çalışmaları kapsamında "ahdi kara hududunu ihlal etmekle" suçladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınırda "bir oldu-bittiye hiçbir şekilde" izin verilmeyeceği belirtildi.

Son dönemde Yunanistan, Almanya ve İngiltere basınlarında, Ferre Kupürü bölgesinde Türkiye'nin bir kara parçasına asker çıkararak burayı "işgal ettiği" yönünde haberler çıktı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, söz konusu haber ve iddiaların "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi.

Ancak Dendias, Skai Televizyonuna yaptığı açıklamada, sınırda yapılan çalışmalar sırasında "bir kara bölgesinde Türk güçlerinin varlığını" tespit ettiklerini ve Türkiye'ye bölgede başka bir hareket yapmamasını ilettiklerini belirtti.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki son gelişmeler neler?

Yunanistan, 15 Nisan'da Türkiye'ye sınırın Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini bildirdi. Türkiye, 11 Mayıs'ta Yunanistan'a bir nota vererek, kara hududunu ihlal etmemesi gerektiğini belirterek, bunun için de inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını istedi.

Türkiye, Yunanistan'ı kendisiyle görüşmeden ve işbirliği önerisini kabul etmeden 13 Mayıs'ta arazi tesviye çalışmalarına başladığını belirtti.

Söz konusu bölge bataklık bir arazi. Kış aylarında nehir suyuyla kaplı olan bu bölge, yaz döneminin yaklaşması ve suların çekilmesiyle bataklık bir alana dönüşüyor.

Yunanistan, bu alanın sınırdan yasa dışı geçişler için sıkça kullanılan bir yer olmasından dolayı önlem almak istediğini söylüyor.

Başta Yunanistan ve Almanya olmak üzere bazı ülke medyalarında, Türkiye'nin bu bölgeye asker çıkararak, "işgal ettiği" yönünde iddialar yer aldı.

Türkiye yaşananlar konusunda ne diyor?

Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, Yunanistan'ı sınır ihlaliyle suçladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan sınırı ihlal etmemesini, inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasının ve sınır komisyonunun toplanmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan'a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926'dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın "ahdi karar hududunu ihlal ettiğini" ve bu ihlalin gerekli tedbirler alınarak "anında önlendiğini" ifade etti.

Açıklamada, "İki ülkenin teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiğimiz görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorun aşılabilecektir. Sınırlarımızda bir oldu-bittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

Yunanistan'dan hangi açıklamalar geldi?

Yunanistan ise Türkiye'nin bu bölgeyi "işgal ettiği" yönündeki haberlerin "kesinlikle asılsız" olduğunu söyledi.

Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Skai Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yunan ordusunun hazırlık çalışmaları yaptığı karar parçasında Türk güçlerinin varlığı gözlemlendi" dedi.

Nikos Dendias, Türkiye'den bu bölgede başka herhangi bir manevra yapmamasını istediklerini de sözlerine ekledi.

Dendias, "Çitin genişletilmesi çalışmalara devam edeceğiz. Yunan topraklarını korumak bizim anayasal sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Türkiye-Yunanistan sınır nasıl belirlendi?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırın Meriç Nehri boyunca çizilmesinin kökeni 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na dayanıyor.

İki ülke arasındaki sınırın toplam uzunluğu 212 kilometre.

Başlangıç noktasını da Meriç Nehri'nin ağzı oluşturuyor. Sınır, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın bir noktada son buluyor.

Bu sınırın, 191 kilometrelik kısmı Meriç Nehri boyunca uzanıyor.

Güncel Manşet

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