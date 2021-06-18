Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da başladı
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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da başladı

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da başladı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya'da başladı.

Üç gün sürecek şampiyonada 40 takımdan 645 sporcu yer aldı. Organizasyonun ilk günü, büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, yıldız B erkekler, yıldız bayanlar ve genç bayanlar kategorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek.

Yarışların yapıldığı Çumra-Adana çevre yolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Birer dakika arayla yarışa başlayan sporcular, Adana yolu kavşağından başlayarak Çumra'ya kadar pedal çevirdi. Kızlar 16 kilometre, erkekler ise 28 kilometrelik parkurda ter döküyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri çerçevesinde düzenlenen şampiyonanın yarın yapılacak etabında ise yol yarışlarına geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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