Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı
Yarışların yapıldığı Çumra-Adana çevre yolu Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları Bisikletçilerin çıkış yapması Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklaması KONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol...
Yarışların yapıldığı Çumra-Adana çevre yolu
Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları
Bisikletçilerin çıkış yapması
Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklaması KONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru