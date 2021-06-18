Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı
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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Yarışların yapıldığı Çumra-Adana çevre yolu Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları Bisikletçilerin çıkış yapması Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklaması KONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol...

Yarışların yapıldığı Çumra-Adana çevre yolu

Yarışlara katılacak sporcuların hazırlıkları

Bisikletçilerin çıkış yapması

Konya Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli bisiklet antrenörü Fatih Harmancı'nın açıklaması KONYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Konya'da başladı.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı
Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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