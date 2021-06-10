Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacak
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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacak

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyondan yapılan açıklamada, "2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bütün kategorilerde (masterler hariç) 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacaktır." denildi.

Yarışların sporcu kayıtları ile teknik toplantının 17 Haziran'da Konya Selçuklu Gençlik Merkezi'nde yapılacağı ifade edildi.

Kulüplerin Türkiye Şampiyonası'na bütün kategorilerde en az 4, en fazla 6 sporcuyla katılabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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