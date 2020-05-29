Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
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Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü

Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,5 arttı.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü
29.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:15

Gayrisafi yurt içi hasıla 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 birinci çeyrek (ocak-mart) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre; GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı.

SANAYİ SEKTÖRÜ 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,2 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3,0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 arttı.

GSYH 2020 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 71 MİLYAR 98 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 6,2 ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 22,1 arttı, ihracatı ise yüzde 1,0 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,1 arttı ihracatı ise yüzde 1,0 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 14,6 arttı

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 19,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 38,6 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39,0 iken bu oran 2020 yılında yüzde 38,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 40,7'den yüzde 42,1'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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