Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti

Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 522 bin dolarlık ev tekstili ürünü ihraç edildi.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 708 milyon 522 bin dolarlık ev tekstili ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-mart döneminde Türkiye'den 171 ülke ve özerk bölgeye ev tekstili ürünü gönderildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 592 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapan ev tekstili üreticileri, 2021'in aynı döneminde ihracatı yüzde 19,60 artırarak 708 milyon 522 bin dolara taşıdı.

Ocak-mart döneminde en fazla dış satım, sektörün ana pazarı olan Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 10,67'lik artışla 113 milyon 303 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracatı yüzde 46,07 artıran sektör temsilcileri, 86 milyon 361 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım ise yüzde 48,53'lük artışla 36 milyon 487 bin dolar oldu.

Kuveyt, Kosova ve Türkmenistan'a yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı

Almanya, ABD ve Fransa'nın dışında ilk 10'da yer alan ülkelerden İtalya'ya 36 milyon 434 bin, Birleşik Krallık'a 31 milyon 689 bin, Hollanda'ya 24 milyon 451 bin, Bulgaristan'a 23 milyon 30 bin, Belarus'a 22 milyon 515 bin, Polonya'ya 21 milyon 130 bin, İsrail'e 20 milyon 256 bin dolarlık ürün gönderildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 3 bin dolarlık ürün gönderilen Kuveyt'e yapılan ihracat, yüzde 125'lik artışla 4 milyon 510 bin dolar oldu.

Kosova'ya yapılan dış satım ise yüzde 119'luk artışla 1 milyon 901 bin, Türkmenistan'a gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 125'lik artışla 1 milyon 618 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:54:43. #1.15#

title