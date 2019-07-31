Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76...
Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Kaynak: AA
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