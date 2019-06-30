Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 2 bin 884 sporcu mücadele etti.

Rekor sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda, erkeklerde 33 kiloda Yusuf Badem, 37 kiloda Murat Berk Kaya, 41 kiloda Cüneyt Gökalp, 45 kiloda Ceyhun Can Münyas, 49 kiloda Ahmet Eren Güneş, 53 kiloda Alperen Ayaz, 57 kiloda Hakan Kaya, 61 kiloda Ömer Çayır, 65 kiloda Bekir Berke Kocagöz ve +65 kiloda Mehmet Efe Özdemir birincilik elde etti.

Kızlarda ise 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 33 kiloda Şüheda Yangın, 37 kiloda Elif Sude Akgül, 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, 44 kiloda Rüya Diler, 47 kiloda Elifsu Gençyılmaz, 51 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp, 55 kiloda Ayşenur Konakçı, 59 kiloda Büşra Öztürk ve +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kaynak: AA