Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 50-55 kilo arası sporcuların müsabakaları gerçekleştirildi.
50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.
Şampiyona yarın final maçlarıyla son bulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin