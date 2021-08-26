Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, kata müsabakaları gerçekleştirildi.
50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.
29 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın açılış seremonisi ise 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin