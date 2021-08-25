Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, sporcuların bireysel olarak sergiledikleri kata gösterisiyle start aldı.

50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.

29 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın açılış seremonisi ise 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada organizasyona yoğun katılım olduğunu söyledi.

Olimpiyatlarda karate sporcularının aldığını başarıların tüm ülkeyi mutlu ettiğini belirten Kabakçı, "Kayseri adına önemli bir organizasyon. Spor turizmi açısından ciddi bir katılım var. Ayrıca ülke sporuna katkı yapmak ve olimpiyatlarda daha iyi sonuçlar alabilmek adına yapılan bu çalışmalara, daha çok önem vermemiz gerekiyor. Sporcular buradan aldıkları puanları hem milli takım seçmelerinde hem de Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne girişlerde kullanıyor." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ise yarışmada ilk 4'e giren sporcuların Dünya Gençlik Ligi'ne katılacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin