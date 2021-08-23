Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de başlıyor
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Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de başlıyor

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

50 ilden yaklaşık bin 700 sporcunun katılacağı Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası; 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

50 ilden yaklaşık bin 700 sporcunun katılacağı Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası; 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Şampiyona öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı; karate branşında olimpiyatların hemen ardından düzenlenen şampiyonanın güzel bir başlangıç olacağını ifade ederek; İlimizde pandemi dönemi sonrası yapacağımız büyük organizasyonlarda ilkini teşkil edecek olan, büyük bir katılımın da beklendiği Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası için start vermiş bulunuyoruz. İnşallah bu günden itibaren ilimize yaklaşık 50 ilden bin 700 civarında sporcu, toplamda 2 bin 500 civarında katılımcı olacağı şehrimiz adına umut verici ve şehrimizin spor ve sporcusunun gelişimi adına ivme olabilecek şampiyonanın startını veriyoruz. Bu bağlamda da önümüzdeki günlerde inşallah diğer branşlarda da şampiyonalar gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili çeşitli programlarımız var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu çalışmaları federasyonlarımızla, diğer paydaş kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah güzel bir organizasyon olacak. Katılımın yüksek, kaliteli bir yarışma programının olması karate adına olimpiyat sonrasında güzel bir başlangıç olacak" dedi.

Karate İl Temsilcisi Mustafa Altıok; ise şampiyonanın Kayseri'ye katkı sağlayacağını düşündüğünü belirterek; "47 ilin yaklaşık bin 700 sporcunun katılımı ve toplamda 4 bin kişinin Kayseri'de bulunması Kayserimize her anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Karate Federasyonu ve İl Müdürlüğümüzün ortak çalışması ile bu şampiyonanın sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerimizi aldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Spor A.Ş. Organizasyon Müdürü Özgür Sinopluoğlu da katılacak sporculara başarı dileklerini ileterek; "Organizasyonun Kayseri'ye alınmasına katkı sağlayan Karate Federasyonu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. 25'inde başlayacak müsabakalar için Kayseri'ye gelecek kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, idarecilerimize şimdiden başarılar dileriz. İnşallah kazasız, sağlıklı bir turnuva geçer" diye konuştu. - KAYSERİ

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası Kayseri'de başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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