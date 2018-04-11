Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda birinci olan öğrencileri kabul etti.

Çanakkale'de düzenlenen şampiyonada kendi kategorilerinde yarışan Artuklu Şehit Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Nahide Saylağ ve Fırat Demirkıran, Türkiye şampiyonu oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, makamında kabul ettiği öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Şampiyon sporcu öğrencilerle bir süre sohbet eden Sarı, "Türkiye birincisi Nahide Saylağ, daha önce okul sporları müsabakalarında kazandığı üçüncülük madalyasını Afrin'deki Mehmetçiklerimize göndermişti. Öğrencilerimizin hedefleri, milli takıma yükselerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.