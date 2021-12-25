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ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor

Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri alınarak 2 gün sürecek organizasyonda yıldızlarda 144, büyüklerde ise 161 olmak üzere toplam 305 eskrimci kürsü mücadelesi veriyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, AA muhabirine, 2 gün sürecek müsabakanın ilk gününde yıldız erkekler ve kızların, yarın ise büyük erkekler ve kadınların mücadele edeceğini söyledi.

Bugün 144 sporcunun derece almaya çalıştığını anlatan Hayber, şöyle konuştu:

"Sporcular bu şampiyonadan aldıkları puanlarla Türkiye klasmanında kendilerini en üst sıralara taşıyıp, milli takımda yer almayı hedefliyor. Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorlar. Yarın büyükler mücadelesine erkeklerde 96, kadınlarda ise 65 sporcumuz katılacak."

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve Eskrim Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Uslular ise kentte son 2 haftadır eskrim turnuvalara ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Şampiyonası başladı

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri

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