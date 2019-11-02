02.11.2019 15:15

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Cizre Yıldızlar SK'yı 35-19'luk skorla yendi.



Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK, ligin ilk karşılaşmasında Şırnak deplasmanında Cizre Yıldızlar SK ile karşı karşıya geldi. İdil Spor Salonu'na oynanan müsabakayı Rezan Çağıl-Barış İmret ikilisi yönetti. Her iki takımında temkinli başladığı müsabakayı Van Erek Beş Yıldız SK, rakibi Cizre Yıldızlar SK'yı 35-19 mağlup ederek 2 puanın sahibi oldu. Van Erek Beş Yıldız SK, 16 Kasım 2019 Cumartesi günü evinde Nur Tatar Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediye SK'yı konuk edecek.



Müsabakanın ardından konuşan Van Erek Beş Yıldız SK Baş Antrenörü Müslüm Karaboğa, "Hedefimiz öncelikle Play Offlara kalmaktır. Bugün sahada mücadele eden sporcularımızın tamamı Vanlılardan oluşmaktadır. Alt yapıdan yetişen sporcularımızla anlamlı bir galibiyet elde ettik. Amacımız hentbol branşını Van'da bir marka haline getirmek. Gençlerimizi kısa sürede yetiştirip, onlara lig heyecanı yaşatmak istiyoruz. Umarım galibiyetlerimiz devam eder. Zorlu maraton sonunda 1. Lige yükseliriz" dedi.



16 Kasım 2019 tarihinde Van'da oynanacak olan Van Van Erek Beş Yıldız SK - Hatay Büyükşehir Belediye SK maçına sporseverleri desteğe beklediklerini vurgulayan Karaboğa, "Ev sahibi olarak Nur Tatar Spor Salonunda Hatay ekibini ağırlayacağız. Bu önemli karşılaşmaya tüm sporseverleri bekliyoruz. Onların desteğini de arkamıza alarak, müsabakadan galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.



Van Erek Beş Yıldız SK Yardımcı Antrenörü Ferda Göktaşoğlu ise, "Van Erek Beş Yıldız Hentbol takımımız galibiyetle Van'a dönüyor. Ligin ilk maçında Cizre Yıldızlar SK'yı 35-19 mağlup ettik. 16 Kasım'da evimizde Nur Tatar Spor Salonunda Hatay Büyükşehir Belediye SK'yı konuk edeceğiz. Hedefimiz 1. Lig. Önümüzdeki Cumartesi oynamayacağımız maça tüm Van halkını bekleriz. Bizleri destekleyen Akın Dil Kursuna, Fen Teknoloji Kolejine, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say bey efendiye teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA