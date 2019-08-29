Türkiye, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırladı

29.08.2019 15:16

Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 arttı, yılbaşından itibaren toplam 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yılın ocak-temmuz dönemi turizm istatistikleri açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle