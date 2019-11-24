Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu
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Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu

Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.

24.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:09
Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu

'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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