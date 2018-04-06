Türkiye'yi Temsil Edecek Mektup Belirlendi

Dünya Posta Birliği tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek mektup seçildi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından düzenlenen 47. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması'nın Türkiye seçmeleri Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"Zamanda yolculuk yapan bir mektup olduğunu düşün. Okuyucularına hangi mesajı iletmek istersin?" temasının işlendiği yarışmaya 287 mektup gönderildi. Bu mektuplardan şartnameye uyan 257'si değerlendirmeye alındı.

19-23 Mart'ta Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT AŞ yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu, ilk 3'e giren mektuplar belirlendi.

Ada Aksaya'nın mektubu birinci oldu

Buna göre, birinciliğe Ada Aksaya ( Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu/İstanbul) hak kazanırken, yarışmanın ikincisi Yağız Mirza Erdoğan (TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu/Bingöl), üçüncüsü ise Hilal Kurt ( Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi/Kütahya) oldu.

Aksaya'nın mektubu 47. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Dünya Posta Birliğine gönderilecek.

Yarışmanın geçmişi

PTT AŞ'nin yaklaşık 1,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den bu yana "Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" düzenliyor. 15 yaş ve altındaki gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor.

Yarışma için her yıl Dünya Posta Birliği tarafından bir tema belirleniyor. Ülkeler bu tema çerçevesinde ulusal düzeyde bir yarışma gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta Birliğine gönderiliyor. Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.