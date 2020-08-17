Türkiye'yi temsil edecek
Fulin, yurt dışında düzenlenecek olan uluslararası bir müzik platformunda Türkiye'yi temsil edecek.
17.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:04
Daha önce Kazakistan'daki uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil eden başarılı şarkıcı, bu kez de Gürcistan'da düzenlenecek olan uluslararası düzenlenen 'Northvision Müzik Yarışması' oylamalarında kazanan oldu ve finalde boy gösterecek. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait 'Çek Kenara' parçası ile yarışıyor.
Kaynak: Snob Magazin