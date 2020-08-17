Türkiye'yi temsil edecek Fulin, yurt dışında düzenlenecek olan uluslararası bir müzik platformunda Türkiye'yi temsil edecek.

Daha önce Kazakistan'daki uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil eden başarılı şarkıcı, bu kez de Gürcistan'da düzenlenecek olan uluslararası düzenlenen 'Northvision Müzik Yarışması' oylamalarında kazanan oldu ve finalde boy gösterecek. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait 'Çek Kenara' parçası ile yarışıyor.

Kaynak: Snob Magazin