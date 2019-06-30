Türkiye'yi tehdit eden Hafter güçlerinde Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu
Libya'da Türkiye'yi tehdit eden General Hafter güçlerinin kontrolündeyken uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan hükümet tarafından ele geçirilen Garyan kasabasında Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu
Libya'da Türkiye'yi tehdit eden General Hafter güçlerinin kontrolündeyken uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan hükümetçe ele geçirilen Garyan kasabasında Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu.
Trablus hükümeti güçleri, Hafter'i destekleyen birliklerin Trablus şehrine saldırıları sırasında kullandığı önemli bir üs olan Garyan kasabasının kontrolünü çarşamba günü almıştı. Yetkililer cumartesi günü bu harekat sonrası ele geçirilen silahları gazetecilere sergiledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri