ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da basının sorularını yanıtlayan Başkan Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusuna değindi. Durumun pek çok açıdan zor olduğunu belirten Trump, "Türkiye meselesine bakıyoruz" dedi. Türkiye'nin çok sayıda F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini bunun için ciddi bir yatırım yapıp bazı ödemeleri de yaptığını hatırlatan Trump, yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek,"Türkiye'yi suçlamıyorum, çünkü bir sürü durum var. Obama yönetimi döneminde bir sürü problem ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA