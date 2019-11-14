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Türkiye'yi Sofya'da temsil edecekler

Uluslararasi Eskrim Federasyonu tarafından 15 kasım 2019 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında Zonguldak'lı iki sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:47
Türkiye'yi Sofya'da temsil edecekler

Uluslararasi Eskrim Federasyonu tarafından 15 kasım 2019 tarihinde Bulgaristan'ın başkenti 'da düzenlenecek olan EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında 'lı iki sporcu 'yi temsil edecek.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Çelik Ordu Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Damla Demirkol ile Hüseyin Ergin turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Hedeflerinin Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen EFC Cadet Circuit kız erkek kılıç turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla dönmek istediklerini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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