Kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı 883 bin 991 oldu
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Kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı 883 bin 991 oldu

25.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:24
Kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı 883 bin 991 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93'lük azalış ile 883 bin 991 olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,93'lük azalış ile 883 bin 991 olduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sınır istatistikleri kasım ayı verilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, 2019 yılı ocak-kasım dönemine göre yüzde 71,95 azaldı. 2019 yılı kasım ayına göre bu kasım ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 37,77 azalış ile Bulgaristan birinci, Rusya yüzde 34,03 azalış ile ikinci, Irak ise yüzde 38,20 azalış ile üçüncü sırada yer aldı.
2020 yılı ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,40 azalış ile Rusya birinci, Bulgaristan yüzde 54.09 azalış ile ikinci, Almanya ise yüzde 77.84 azalış ile üçüncü sırada yer aldı.
(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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