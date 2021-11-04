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Türkiye'yi Kick Boks'ta Avrupa'da temsil edecek sporculardan Başkan Sarı'ya ziyaret

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Türkiye'yi Kick Boks'ta Avrupa'da temsil edecek sporculardan Başkan Sarı'ya ziyaret

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Nizip Halk Eğitim Merkezi Kulübü sporcuları, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Nizip Halk Eğitim Merkezi Kulübü sporcuları, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, 5-14 Kasım'da Karadağ-Budva'da yapılacak olan şampiyona ile ilgili bilgi veren Nizip Halk Eğitim Spor Kulübü Yöneticisi Cem Kayar, "Başkanımızın spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı gerek spor kurslarımız, gerekse ilçemizde çok başarılı sporcu arkadaşlarımız yetişiyor. Ben tüm arkadaşlarımız adına desteklerinizden dolayı Başkanımız Mehmet Sarı'ya şükranlarımızı sunuyor, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarı ise ilçedeki gençlere spor yapma imkanı verme noktasında gayret gösterdiklerini, hem sağlıklı nesillerin yetişmesi hem de gençlerin geleceğe hazırlanması için spora destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Sarı, sporculara hediye takdiminde bulundu.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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