Türkiye'yi kayakta 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'nda 7 sporcu temsil edecek

03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:44

Türkiye, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyatları'na kayak branşında 7 sporcuyla katılacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayakta, üç branşta 7 sporcu temsil edecek.

Gençlik Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Lozan'da ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecek 7 sporcumuza ve antrenörlerine başarılar diliyorum. En iyi sonuçları alarak ülkemize döneceklerine yürekten inanıyorum". değerlendirmesinde bulundu.

Kış Olimpiyatları'nda kayakta Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

1. Mina Baştan/ Alp disiplini

2. Derin Berkin/ Alp disiplini

3. Mine Kılıç/ Biatlon

4. Barış Oduncu/ Biatlon



5. Fatma Yavuz/ Kayaklı koşu



6. Özlem Ceren Dursun/ Kayaklı koşu



7. Mehmet Türün/ Kayaklı koşu

Kaynak: AA