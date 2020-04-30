Türkiye'yi işgalci gösteren HDP vekili Halk TV'ye ceza getirdi
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Türkiye'yi işgalci gösteren HDP vekili Halk TV'ye ceza getirdi

Türkiye'yi işgalci gösteren HDP vekili Halk TV'ye ceza getirdi
30.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı programda Türkiye'yi işgalci gibi gösterdiği sözleri nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı programda Türkiye'yi işgalci gibi gösterdiği sözleri nedeniyle Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verdi.

Toplanan RTÜK, izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Toplantıda, Halk TV'de programa katılan HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın "Suriye savaşında işte omuz üstü roket atarlarla savaşıyorlar. Başka bir ülkenin toprağında tam adıyla işgalci bir güç olarak, bir gücün temsilcisi olarak birileriyle savaşmaya ve ölmeye gönderilmiş yani. ve buna bile kimse itiraz etmiyor" sözleri de ele alındı. "Medya Mahallesi" programında sunucunun müdahale etmeyerek adeta tasdik ettiği ifadeler, kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiğinden RTÜK tarafından Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma kararı alındı.

Üst Kurul'da FOX TV raporu da görüşüldü. 22 Nisan tarihinde Fatih Portakal'ın sunduğu akşam haberlerinde FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde bulunan Ercan Gün isimli şahsın bültenin bitişi esnasında yayınlanan künye bilgilerinde "haber planlama müdürü" olarak gösterilerek görevine devam ettiği izlenimi oluşturulması nedeniyle yayıncı kuruluşa Üst Kurulca üst sınırdan idari para cezasına hükmedildi.

TELE 1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" isimli programda sunucu Can Ataklı'nın TBMM'de yemin etmediğini iddia ettiği yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı tahkir ve tezyif eden ifadeleri de ceza getirdi. Ataklı programında, "Mesela o adam yeni gelen yemin etti mi Mecliste? Anayasa'nın amil hükmü o. Diyor ki, yani 'Yemin etmeden göreve başlayamaz, imza atamaz.' Bilmiyorum, şu ana kadar gazetelerde, internette falan görmedim. Dün Meclis açıktı. Meclis Genel Kuruluna gidip yemin etmesi lazım. Bakanlar orada yemin ediyorlar. Meclisle tek bağlantıları o. Gidip yemin ediyorlar. Ama hani saraya çıktı, belki de Tayyip Erdoğan'a demiştir ki 'Sayın reisim, vallahi billahi iyi çalışıcam' dediyse 'Tamam yemin etti' demiş olabilirler. Olabilir, olabilir. Bakın Türkiye'de bunlar oluyor artık" ifadelerini kullanmıştı.

2 radyoya korona virüs cezası

RTÜK, korona virüs yayınlarını da sıkı bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Üst Kurul, son toplantısında pandemi yayıncılığı ilkelerini ihlal eden Kafa Radyo ve Radyo Spor'a da ceza verdi. Radyo Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" programında katılımcıların korona virüs hakkında yetkililerce alınan tedbirlerin ve açıklanan bilgilerin nesnel ve gerçekliğe uygun bir şekilde kamuoyuna sunulmadığı, yayında salgının ciddiyetine vurgu yapılmak istenirken toplumda korkuya ve infiale sebep olunduğu gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesine karar verildi.

Kafa Radyo'da yayınlanan "Nihat'la Muhabbet" programındaysa sunucunun millet iradesiyle seçilen milletvekillerine hakaret eden birtakım sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığı, kaba, düzeysiz ve argo ifadeler içerdiğinin ilgili uzman raporuyla tespit edilerek Üst Kurulca yayıncı radyoya müeyyide uygulandı. Kafa Radyo'ya ayrıca "Nihat'la Sivrisinek" programında geçen "Bira ile de güzel gidiyor" sözleri nedeniyle ceza verildi. RTÜK programda, yasanın "Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" hükmü ihlal edildiğinden Kafa Radyo'ya 3 kez program durdurma ve üst sınırdan para cezasına karar verdi.

Çizmeyi aşan yarışmacılar Survivor'a ceza getirdi

Üst Kurul, gündemine aldığı Survivor raporunu müzakere ederek karara bağladı. Buna göre, TV 8'de yayınlanan Survivor yarışma programında zaman zaman yarışmacılar arasında tartışmalar yaşandığı, bu tartışmaların kavgaya dönüştüğü ve rakip takım oyuncularının sarf ettikleri bazı ifade ve hareketlerin ahlak sınırlarını aştığı kanaatine varılarak yayıncı kuruluşa müeyyide kararı alındı. Çocukların ekran başında olabileceği korumalı saatlerde yayınlanan programda yer alan kavga, hakaret ve argo anlam taşıyan el hareketleri nedeniyle TV 8'e en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

DİYALOG TV'nin yayın iletimi durduruldu

Sunuculuğunu Hasan Erçakıca'nın yaptığı DİYALOG TV'de yayınlanan "Dünyaya Bakış" adlı programı değerlendiren Üst Kurul, konuk eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk' un korona virüs gündemine ilişkin olarak kullandığı bazı ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği taşıdığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğini belirledi. Üst Kurul, KKTC merkezli DİYALOG TV'nin 6112 sayılı Kanun'un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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