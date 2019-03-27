İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Irak'ın kuzeyinden Afrin'e bir hat çekeceklerdi, Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi Ortadoğu'dan ayıracaklardı. Dertleri buydu ve Türkiye'yi sıkışmış halde bırakacaklardı. Sonra da istedikleri gibi oynayacaklardı." dedi.

Soylu, partisi tarafından Zile İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 4 gün kaldığına işaret etti.

Seçime giderken Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, seçmenlerden terörle mücadelede yanlarında olmalarını istedi.

"Amerika, Türkiye'yi bir kaos ülkesi haline getirmek istedi"

Ülkenin huzurunu bozmak için çalışanların olduğunu dile getiren Soylu, "Kandil, bu ülkenin huzurunu bozabilmek, Kandil'in tepesindeki Amerika, bu ülkenin huzurunu bozabilmek için verdiği talimatlarla beraber Türkiye'yi bir kaos ülkesi haline, bir huzursuz ülke haline getirmek istediler. Amerika Afganistan'a girdi. Kaç yıldı oldu biliyor musunuz? 17 yıl. 17 yıl boyunca Amerika, Afganistan'ı bir uyuşturucu merkezi haline getirdi. İnsanların ölümlerini attırdı. Pakistan, Irak, bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Yemen.... Her tarafta zulmü, her tarafta ortaya koyduğu baskıyla kaos, kargaşa yarattı. Türkiye'yi de aynı noktaya çekmek istedi." diye konuştu.

Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin, ülkenin büyümesini, yatarım yapmasını istemediklerini ifade eden Soylu, şunları dile getirdi:

"İstedikleri şu: Türkiye yatırım yapmasın. Kimse yatırım yapmasın. Türkiye'ye yatırım yapılmasın. Kimse gelmesin, Türkiye'ye yatırım yapmasın diye. Türkiye'yi bir kavgaya, bir kargaşaya hep bir kaosa itmek istediler. Değerli hemşehrilerim 10 yıllardır bunu yapıyorlar. Ama son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istediler. Sevincimizi hep kursağımızda bıraktılar. Attığımız her adımda bizi geri adım attırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Yetti mi? 7 Haziran'da çukur olayları ile beceremediklerini, o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanla birlikte 15 Temmuz'daki darbe ile birlikte gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz yaşadık. Başka ülkeler yaşamadı. Türkiye yaşadı."

"Orada bir devletçik kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi"

Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmak istendiğine işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Son 7 yılı anlatıyorum. Irak'ın kuzeyinde kurmak istedikleri devletle, Türkiye'nin doğusuna bir kama saplamak istediler. Hareket etmeyelim diye. Kim engelledi, kim? Orada bir devletçik kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Biliyor musunuz? Amerika tahrik etti, Avrupa fişekledi. Sadece o değil, Afrin'de bir terör merkezi oluşturdular, terör merkezi, sınırımızın 20-25 kilometre yanına. Binlerce silah, binlerce tır silah gönderdiler. Amerika gönderdi. Binlerce tır, bizi tehdit etmek için, ülkemizi tehdit etmek için. 'Yarın sözümüzden çıkarsanız, size gereğini yerine getiririz' diyebilmek için."

Türkiye Afrin'e girerken, Amerika'nın "sakın girmeyin" dediğini hatırlatan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"'Karışmayız' dedi. Aba altından değil, tam karşımızdan bize sopa gösterdi, Afrin'e giremezsiniz diye. O, eski Türkiye zannetti o Türkiye'yi. Parmağını salladığı zaman bozulacağını zannetti. Ayakları titreyen Türkiye zannetti. Çatır çatır Afrin'e girdik mi? Terörü oradan kazıdık mı? İşte bu yeni Türkiye'nin ortaya koyduğu iradenin, iddianın, duruşun da tam kendisidir. Çıldırdıkları tam budur biliyor musunuz? Çıldırıyorlar. Türkiye nasıl kendi başına hareket edebiliyor? Nasıl etrafındaki coğrafyadaki tehditlere, karışıklıklara müdahale ediyorlar? Dertleri budur. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e bir hat çekeceklerdi, Türkiye'yi güneyinden ve Türkiye'yi Ortadoğu'dan ayıracaklardı. Dertleri buydu ve Türkiye'yi sıkışmış halde bırakacaklardı. Sonra da istedikleri gibi oynayacaklardı."

"Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın"

Hem Türkiye hem Tayyip Erdoğan'ın dünyaya bir mesaj verdiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Verdiği mesaj açık ve net: Siz Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istersiniz ha, siz Afrin'de terör merkezi oluşturmak istersiniz ha, siz arada bir koridor çekmek istersiniz. Ey dünya bu coğrafyada biz varken kimseye oyun kurdurtmayız. Türkiye'nin verdiği mesaj tam anlamıyla buydu. Bizi Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın. Bizi şu FETÖ şarlatanına güldürmezsiniz değil mi?"

(Bitti)

Kaynak: AA