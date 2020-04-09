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Türkiye'yi gülümseten paten görüntülerindeki baba ve oğulları konuştu

ANTALYA'da koronavirüs yasağına rağmen sokakta paten yapan 2 oğlunun, şaka amaçlı çaldığı siren sesini duyunca korkuyla kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba Erdoğan Bayen, "Çocukları uyarmama rağmen dışarıya çıktılar.

09.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:02
Türkiye'yi gülümseten paten görüntülerindeki baba ve oğulları konuştu

ANTALYA'da koronavirüs yasağına rağmen sokakta paten yapan 2 oğlunun, şaka amaçlı çaldığı siren sesini duyunca korkuyla kaçışlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba Erdoğan Bayen, "Çocukları uyarmama rağmen dışarıya çıktılar. Şakama bu kadar korkacaklarını düşünemedim" dedi. İki kardeşten Arif Bayen (10), "3 bin 150 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" derken, Mehmet Bayen de (15), "Paten süremediğimi tüm Türkiye gördü" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş ve altı gençlere uyguladığı sokağa çıkma yasağı ilginç görüntülerin de yaşanmasına neden oluyor.

Antalya Kepez'de yaşayan Erdoğan Bayen, kask ve dizlik takıp evlerinin önünde patenle dolaşan 2 oğlunu cep telefonuyla kaydetmek istedi. Video kaydı sırasında oğullarından birini "Arif, çok yola çıkma oğlum" diye uyaran ve kendisine "Nasıl baba sürebiliyor muyum?" diye soran oğluna, "Evet evet bayağı alıştın" diye yanıt veren baba, bir başka cep telefonundan da polis sireni çaldı. Polis geldiğini zanneden kardeşler, hızla eve kaçmak istedi. Ancak dengelerini kaybedip, düştü. O anları da kaydeden baba Bayen, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Haberlere de konu olan görüntünün kahramanları DHA'ya konuştu.Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen baba Erdoğan Bayen, iki oğlunun 13 Mart'tan bu yana evden dışarıya çıkmadıklarını söyledi. Çocuklarının çok sıkıldığını belirten Bayen, "Biz sosyal medyada aktif bir aileyiz. Devamlı video çekiyoruz. Ben çocuklarımı daha önceden sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştım. Çıkmaları halinde 3 bin 150 TL cezanın kesildiğini biliyorlardı. Dün de ısrarla dışarıya çıkarak, patenle kayacaklarını söylediler. Ben her ne kadar 20 yaş çocukların dışarıya çıkmasının yasak olduğunu söylesem de onlara engel olamadım. Bunun üzerine onlara böyle bir şaka yapmaya karar verdim" dedi.KORKACAKLARINI DÜŞÜNMEDİMEşinin cep telefonunu alarak birinci kattaki komşunun balkonuna indiğini belirten Erdoğan Bayen, "Kendi telefonumda görüntü çekerken, diğer telefonla da polis siren sesini açtım. Çocuklar ceza yeme korkusu ile bir anda içeriye girdiler. Onların bu kadar korkacağını düşünemedim. Ben de etkilendim. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp, ardından televizyonlarda çıkınca, ülkenin yüzde 95'i güzel karşıladı. Yüzde 5'inden de çocuklar dışarıya çıktılar diye tepki aldık. ya gerçekten de çocuklar sıkıldı. Günlerce içerideler. Evin içinde ne kadar da aktif olsak da dışarıdaki havayı içeride bulamıyorlar" diye konuştu.'SÜREMEDİĞİMİ TÜRKİYE GÖRDÜ'Siren sesini duyunca çok şaşırdığını söyleyen Arif Bayen, "Çok korktuğum için kaskı da o an çıkaramadım. Kendimi mecburen bahçeye attım. 3 bin 150 TL cezayı yiyemem. Babam vermez. Ben veririm tabi. O yüzden kaçtım" dedi.Mehmet Bayen de paten süremediğini ve bunu tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Babamın şaka yapacağından haberim yoktu. Bir anda oldu. Polis sirenini duyunca cezadan korktum ve kendimi yere atmak zorunda kaldım. Sürmek istesem süremeyecektim ve polis yakalayacaktı. Beni görmesinler diye yere uzandım ve sürüne sürüne binaya girdim. Kimse dışarıya çıkmasın. Çıkanlar da maske taksın."


Kaynak: DHA

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