Türkiye'yi dünyaya tanıtacak şefler kim? Türkiye'yi tanıtacak 19 şef isimleri!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimlerini açıkladı. Go Turkey'de yer alan listede birbirinden ünlü şefler yer alıyor. Peki, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak şefler kim?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefin isimlerini açıkladı. İsimler, Go Turkey web sitesinde 'Türk Ünlü Şefler' başlığıyla açılan sayfada yer aldı. İşte, Türkiye'yi tanıtacak 19 şef ve isimleri!
TÜRKİYE'Yİ TANITACAK 19 ŞEF VE İSİMLERİ
Tanıtım faaliyetleri için son zamanların popüler şeflerinin belirlendiği listede, ünü dünyaya yayılmış isimler, haklarındaki kısa bilgilerle tanıtıldı. Listedeki isimlerin tamamı şöyle: Nusret, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Kemal Demirasal, Aylin Yazıcıoğlu, Maksut Aşkar, Refika Birgül, Musa Dağdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çitçi, Osman Sezener, Ömür Akkor, Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran.