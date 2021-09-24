Türkiye'yi Dünyada Temsil Edecek Olan Görme Engelli Mardin'li Atlet Yusuf Sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile Paylaştı

MARDİN (Habermetre) - Türkiye'yi Dünyada Temsil Edecek Olan Görme Engelli Mardin'li Atlet Yusuf Sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile PaylaştıTürkiye Görme Engelli Paralimpik Yarışmasında 100 metrede 12 saniye 60 salise barajını 12 saniye 45 saliselik dereceyle tamamlayarak derece yapan ve milli takıma seçilen 16 yaşındaki albino olan ve görme engelli Yusuf Adıgüzel, sevincini Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile paylaştı. Dünya Müsabakalarında Türkiye'yi Temsil EdecekVali Demirtaş'ı ziyaret eden şampiyon atletimiz Yusuf, 2022 Dünya Gençler Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Doğuştan albinizmli ve görme engelli atlet Yusuf Adıgüzel babası Şeyhmus Adıgüzel ile birlikte Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Yusuf, 2022 Dünya Gençler Yarışmasında da Türkiyeyi başarıyla temsil etmek ve orada kazanacağı madalyalarla yeniden Mardin'e gelip Valimizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Vali Demirtaş: Dünya Başarılarıyla Yusuf'u Yeniden BekliyorumVali Demirtaş, milli takıma seçilme ve Dünya yarışmalarında Türkiye adına yarışma başarısını elde eden Yusuf Adıgüzel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Azmin karşısında hiçbir engelin duramayacağını belirten Vali Demirtaş, genç atletimiz Yusuf'un bunu bir kez daha gösterdiği sözlerine ekledi. Yusuf'un bu başarısının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Vali Demirtaş, "Engelli sporcularımızı spor alanında ve her alanda destekliyoruz. Bizler Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Yusuf'un ve bütün sporcularımızın yanındayız. Yusuf'un bu inanç ve azimle ülkemiz adına daha nice güzel başarılara imza atacağına inanıyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. " dedi. Şampiyon Atlet ve Ailesi Desteklerinden Dolayı Valiye Teşekkür EttiVali Demirtaş'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Yusuf Adıgüzel ve babası Şeyhmus Adıgüzel ise, hayalleri olan milli takıma seçilmekten büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, Ülkemizi ve şehrimiz Mardin'i en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söylediler.

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