Türkiye'yi Dünya Şampiyonasında "Damla Su Türemen" temsil edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesporun milli sporcuları ulusal ve uluslararası 2 farklı şampiyonada Türkiye ve Denizli'yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesporun milli sporcuları ulusal ve uluslararası 2 farklı şampiyonada Türkiye ve Denizli'yi temsil edecek. Dünya Karate Federasyonu'nun düzenlediği Karate 1 Premier League'e katılacak Damla Su Türemen'e şampiyona öncesi başarılar dileyen Başkan Zolan, "Sizler bizim gururumuzsunuz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı milli sporcusu Damla Su Türemen Dünya Karate Federasyonunun (WKF) 2021 yılındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan 12 ile 14 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Karate 1 Premier League'de Denizli ve Türkiye'yi temsil edecek. Organizasyona 80'e yakın ülkeden 650'yi aşkın sporcunun yarışacağı şampiyona korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz bir şekilde gerçekleştirilecek. Milli takımda şampiyonaya katılacak Denizli Büyükşehir Belediyesporun sporcusu Damla Su Türemen şampiyona öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç sporcuya başarılar diledi.

"Ülkemizi gururla temsil edecek sporcu kızımıza başarılar dilerim"

Milli takım sporcularının kazandığı başarıların hem Denizli'nin, hem de Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Osman Zolan; "Karate 1 Premier League'de şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek sporcumuz Damla Su Türemen kızımıza başarılar dilerim. Denizli Büyükşehir Belediyespor olarak her zaman yanınızdayız. Büyükşehir Belediyespor Taekwondo Takımı'nın ise 8. Turkish Open G1 Turnuvası'nda Denizli'yi temsil edecek. Judo Takımı milli sporcularının da 2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil etmek için Tunus'ta hazırlık kampında. Tüm sporculara başarılar dilerim. Sizler bizim gururumuzsunuz. İnşallah şampiyonalardan başarılarla dönersiniz" dedi.

Judokalar Tunus'ta, Taekwondocular İstanbul'da

Denizli Büyükşehir Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Fikret Hakan Şenkuru, Mehmet Kaan Şenkuru ve Gizem Nur Köroğlu 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek 8. Turkish Open G1 Turnuvası'nda Denizli'yi temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Nazlı Çoban ve Reyhan Oğuz ise Ümit Milli Kadın Judo Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları Oyunları'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil etmek için Tunus'ta hazırlık kampına katılıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı