Türkiye'yi Büyütmeye Devam Edeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Tekerlek tümseği çıkarırken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup hızla Türkiye'yi tekrar özel sektör olarak büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'da ve Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde programlara katılmak üzere Erzincan'a geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Nadir Akar'ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası'nda yaptığı açıklamada, "Erzurum'da 11 ilimizin bir araya geldiği reel sektörün, finans sektörünün bir araya geldiği toplantı düzenleyeceğiz. Bu 13'üncü toplantımız. Özellikle bu sıkıntılı dönemde banka genel müdürlerimizle, genel müdür yardımcılarımızla, özel sektörü dertlerini, sıkıntılarını çözmek için bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar yaptıkları toplantıların çok başarılı geçtiğini ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapacakları toplantıların da başarılı geçeceğine inandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Son 25 yılda Türk özel sektörünün içinde bulunan birisi olarak özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Sıkıntıların hepsini aştık, Allah'ın izni ile bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Tekerlek tümseği çıkarırken zorlanır, aşağı doğru inerken hızlanır. İnşallah bunun tepe noktasını bulup, hızla Türkiye'yi tekrar özel sektör olarak büyütmeye, istihdam üzerine de büyütmeye devam edeceğiz."

Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerinin ardından beraberindekilerle kara yolu ile Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA