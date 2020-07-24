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Türkiye'yi Avrupa'ya taşıyor

Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Akar Lojistik, pazar lideri olduğu Türk cumhuriyetlerindeki müşterilerinin hedeflerini Avrupa ülkelerine çevirmesiyle, kendisine yeni rota çizdi.

Türkiye'yi Avrupa'ya taşıyor
24.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:28

Türkiye lojistik sektörünün öncü firmalarından Akar Lojistik, pazar lideri olduğu Türk cumhuriyetlerindeki müşterilerinin hedeflerini Avrupa ülkelerine çevirmesiyle, kendisine yeni rota çizdi.

Yerli ve milli sermayeyle kurulu lojistik sektörünün önemli oyuncularından Akar Lojistik, yüzde 70 pazar payıyla hizmet verdiği Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'daki iş ortaklarının Avrupa'ya yönelmesiyle dünyanın lojistik üslerinden olan Almanya'da kurduğu yeni şirketi Akar Und Handel Gmbh ile Avrupa pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor.

Avrupa ülkelerinde LOGİTORK markasıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer almayı hedeflediklerini kaydeden Akar Losjistik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Azizcan Sarısu, "Türkiye ve Türki cumhuriyetlerde yakaladığımız başarıyı, tecrübemiz ve sahip olduğumuz vizyonla Avrupa pazarında sürdürmeyi arzu ediyoruz. Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'nın dev firmalarıyla olan işbirliğimizi Avrupa'ya taşımak için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Lojistik sektörünün hızla büyüdüğüne dikkat çeken Sarısu şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü filomuz, sunduğumuz hizmet kalitesi ve müşteri ağımızla sektörde edindiğimiz güvene dayalı başarıyı, dünya ülkelerine taşımak için Akar Lojistik olarak Türkiye- Avrupa hattına Almanya'dan giriş yaptık. Kısa süre içinde adımızı, sektörün yurt dışındaki önemli firmaları arasına yazdıracağız" - BURSA

Kaynak: İHA

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