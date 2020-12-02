Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
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Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

02.12.2020 09:08 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:47

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor Sağlık sorunlarına rağmen 6 bin kilometre pedal çevirdi 6 ülkede pedal çevirdi, son durağı Van oldu Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için Almanya'dan gelerek yurdun dört bir köşesinde pedal çeviren Türk mühendis Recai...

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

Sağlık sorunlarına rağmen 6 bin kilometre pedal çevirdi

6 ülkede pedal çevirdi, son durağı Van oldu

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VAN - Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için Almanya'dan gelerek yurdun dört bir köşesinde pedal çeviren Türk mühendis Recai Karaca Pak'ın son durağı Van oldu.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türk mühendis Recai Karaca Pak (46), 31 Temmuz'da bisikletiyle yola çıkarak Avrupa ülkeleri üzerinden 11 Eylül tarihinde Türkiye'ye vardı. Birçok sağlık problemi olan ve bacağının 13 yerinden de kırıkları olan amatör bisikletçi Pak, "Eyvallah Türkiyem" Instagram hesabında yolculuğunu paylaşmaya devam ediyor. Almanya'dan Türkiye'ye gelerek 72 günde 6 bin 150 kilometre pedal çeviren Pak, karış karış gezdiği Türkiye'yi Avrupa ülkelerine anlatıyor.

Bisikletinin arkasına taktığı Türk bayrağıyla Almanya'da başladığı yolculuğunda Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Pak, son durağı olan Van'da kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı.

"Hiçbir yer Türkiye kadar misafirperver ve yardımsever değil"

İHA muhabirine konuşan Türk mühendis Recai Karaca Pak, Almanya'dan bisikletle geldiği Türkiye'nin bölgelerini, insanını, kültürünü, şehirlerini ve tarihini tanıtmayı amaçladığını belirtti. Türkiye'nin misafirperver ve yardımsever olduğunu ifade eden Pak, "Almanya'dan, Avusturya üzerinden, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na 1,5 ayda vardık. Daha sonra Edirne, Lüleburgaz, İstanbul, İzmit, Sakarya yolundan Bolu, Ankara'ya oradan da Karadeniz Bölgesini gösterdik. Bisikletle köylerden geçtiğim için Avrupa'da çok sayıda insanla görüştüm. Avrupa insanı esasında iyi bir halktır. Bizi ayıran farklılıkları da azaltmak için çabalıyoruz. Türkiye'ye girdikten sonra, buradaki halkımız Laz'ı, Kürt'ü, Türk'ü olsun Çerkez'i ve Abazası olsun derken biz daha çok farklıyız. Hiçbir yer Türkiye kadar misafirperver ve yardımsever değil. Almanya'dan Türkiye'ye gelene kadar 20 kilo verdim. Türkiye'de 8 kilo geri aldım. Yemeklerimiz de çok güzel" dedi.

"Avrupalıları aktive etmek istiyoruz"

Avrupa vatandaşını Türkiye'nin güzelliklerini görmeye gelmeleri için aktive etmek istediklerini dile getiren Pak, "Van'ın büyük bir gölü var ve bu göl Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van'ın kalesi ve büyük bir müzesi var. Bunlar bile onları buraya çekmek için yeterli oluyor" diye konuştu.

"Vücudum bisiklet sürmekten dinç bir hale geldi"

Birçok hastalığının bisiklet sürdükten sonra azaldığını öne süren Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli bir yaştan sonra bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ben 35 yaştan itibaren hamlaşmaya başladım. Spor azalırken, kilolar ve hastalıklar başladı. Bununla birlikte guatr, şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklar da ortaya çıktı. Ancak insanlar harekete geçtiğinde vücut yine kendisini tamir ederek, rehabilitasyon yapacak bir duruma geliyor. Ben de 3 ay içinde bunu ispatlayabildim ve bu hastalıklar çok azaldı. Vücudum bisiklet sürmekten dinç bir hale geldi."

Van'dan sonra Türkiye'de 30 şehrin daha tanıtımını yapacağını ifade eden Pak, önümüzdeki yıl içerisinde dünyaca ünlü eski İpek Yolu'ndan Türk ülkelerinden geçerek yine Türkiye'yi dünyaya anlatarak İstanbul'a geri dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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