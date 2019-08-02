Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonasında temsil ediyorlar

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Yunus Ayvazoğlu ve Antrenörü Volkan Özbilen, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil ediyor.

Su sporlarında yetiştirdiği şampiyonlarla Gaziantep'i ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarıyla temsil eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, milli sporcularının kulvarlarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

2-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Çekya'nın Racice kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yerini alan yeşil-siyahlı yüzücü Yunus Ayvazoğlu, Türkiye genelinde 14-15 yaş erkek kategorisinde Milli Takıma seçilen 3 erkek sporcudan birisi olmayı başardı. Kulvarlardaki performansı ile Avrupa Şampiyonası vizesi alan altın kulaç, Ay-yıldızlı teknik ekibin ve Alleben Yüzme Havuzlarında görev yapan antrenörlerinin desteği ile başarı grafiğini yükseltmek ve başarı defterine yeni notlar eklemek için çalışmalarını sürdürecek.

"Çok çalışmaya devam edeceğiz"

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında yakaladıkları başarılı grafiği daha da yukarıya taşımak adına çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Bingül, Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Alleben Yüzme Havuzları, gazi şehrimizin, bölgemizin su sporlarında Avrupa ve dünyaya açılan penceresi. Bu hafta Mısır'da ve Çekya'da 2 farklı branşın milli takım kadrolarında sporcularımız ve antrenörlerimiz bizleri temsil ediyorlar. Bu tüm idari ve teknik ekibimiz için çok büyük bir gurur. Sabırla büyük bir takım çalışmasıyla emeklerimizin karşılığını alıyor olmak memnuniyet verici. Yakaladığımız başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak adına çok çalışmaya ve yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Şu anda Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında 5 binin üzerinde kursiyer eğitim görüyor. Yüzme, su topu, su altı sporları branşlarında her kategoride müsabık takımlarımız çalışmalarını büyük bir tempo ile sürdürüyor. Sporcularımızın akademik ve sosyal yaşamı teorik eğitimler, paneller ve söyleşilerle daha sağlıklı bir şekilde planlanıyor. Bu süreçte değerli velilerimiz bizlere çok büyük bir destek veriyorlar. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun öncülüğünde Ay-yıldızlı bayrağımızı yarıştığımız her mecrada göndere çektirme hedefi ve isteği ile başladığımız yolculuğumuzda başarı duraklarına bir bir uğramaya devam ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yolculuğumuz başarılarla devam edecek. Çalışmalarda emeği geçen, katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA