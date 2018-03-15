Türkiye, Yetişkinlerin Finansal Becerisinde En Zayıf Ülkelerden'

İngiltere'de, Cambridge ve University College London (UCL) üniversiteleri tarafından 31 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, yetişkinlerin finansal becerilerinde "çarpıcı bir geri kalmışlık" olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye; Şili, İsrail, İtalya, İspanya ve İngiltere ile beraber finansal becerilerde en zayıf performans gösteren ülkelerden biri.

Araştırmada yetişkinlerin dörtte birinin alışverişe çıktıklarında ne kadar para üstü almaları gerektiğini bilmediği, yarısının da tek verili basit bir finansal grafiği bile okuyamadığı tespit edildi.

Türkiye'nin diğer ülkelere göre sayısal işlemlerde kötü bir performans sergilediği belirtildi.

Öte yandan başta Türkiye olmak üzere, Hollanda, Belçika, İsveç, ABD ve Kanada gibi ülkelerde erkekler kadınlardan daha iyi bir performans sergiledi.

'İndirimler hesaplanamıyor'

31 ülkede 16-65 yaş arası 100 bin yetişkini inceleyen araştırmada, günlük finansal işlemlere dair sayısal yetenekleri ölçen 4 soru yöneltildi.

Sonuçlara göre araştırmacılar, çok sayıda yetişkinin günlük finansal işlemleri yapmak için gereken en temel yeteneklerden yoksun olduğunu dile getirdi.

Araştırma 3 yetişkinden birinin, litre ya da kilo fiyatı verilen bir ürün için ne kadar ödemeleri gerektiğini bilemediğini ortaya koydu.

Çoğu yetişkinin ise indirimleri hesaplayamadığı belirtildi.

Araştırmaya göre Türkiye, Yunanistan, Şili ve İtalya'da ise yetişkinlerin dörtte üçü basit bir finansal grafiği okuyamıyor.

Estonya, Finlandiya ve Japonya ise iyi performans gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

Araştırmadaki bazı sorulara örnekler

1. Eğer papatya çayı (4,60$), yeşil çay (4,15$), siyah çay (3,35$) ve limon çayı (1,80$) olmak üzere 4 paket çay alacak ve 20 dolar verecek olsaydınız ne kadar para üstü alırdınız?

2. Eğer bir litre kola 3,15$ ise bir litrenin üçte biri için ne kadar öderdiniz?

3. Eğer bir futbol kulübü bütün sezon biletlerine aynı indirimi uyguluyorsa;

Ana tribün tek giriş 50 dolar, bütün sezon 300 dolar

Maraton tribün tek giriş 35 dolar, bütün sezon 210 dolar

Bir kale arkası 25 dolar, bütün sezon 150 dolar ise,

Tek girişi 21 dolar olan diğer kale arkasının sezon bileti ne kadar olur?

Cevaplar sırasıyla 6,10$, 1,05$ ve 126$.



'Kandırılmamak için gerekli'

Araştırma finansal okur-yazarlığın tüketicilerin borca girmemesi ve para konusunda kandırılmamaları için gerekli olduğunu söylüyor.

Bu yüzden araştırmaya göre bu meseleyi çözmek için politik bir müdahale gerek.

Araştırmada, "Finansal problemleri çözebiliyor olmak dünya çapında yetişkinlerin refahı için gerekli; çünkü tasarruf, harcama ve bankalarla işlem yürütebilmek için basit finansal kavramların anlaşılması gerekiyor" ifadesine yer verildi.