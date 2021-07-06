Türkiye Yeşilay Cemiyetinden Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz ve Eğitim Danışmalık Müdürü Melike Şimşek, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz ve Eğitim Danışmalık Müdürü Melike Şimşek, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, günün anısına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kaynak: Habermetre