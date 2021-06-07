Türkiye Yeşil Listeye Alındı.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Yeşil Listeye Alındı.

Türkiye Yeşil Listeye Alındı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Romanya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, 05/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'nin yeşil listeye alındığı belirtilmiştir.

Romanya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, 05/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'nin yeşil listeye alındığı belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye'den Romanya'ya gelen kişiler karantinaya alınmazken, aşı olmayan kişilerden de negatif PCR testi istenmeyecektir.

KAYNAK: BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Yeşil Listeye Alındı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:58:13. #1.14#

title