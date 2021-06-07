Türkiye Yeşil Listeye Alındı.
Romanya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, 05/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'nin yeşil listeye alındığı belirtilmiştir.
Romanya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından, 05/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye'nin yeşil listeye alındığı belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye'den Romanya'ya gelen kişiler karantinaya alınmazken, aşı olmayan kişilerden de negatif PCR testi istenmeyecektir.
KAYNAK: BÜKREŞ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak: Habermetre