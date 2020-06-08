Türkiye yeniden yollara düştü: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu
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Türkiye yeniden yollara düştü: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu

Hafta sonu tatilini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

Türkiye yeniden yollara düştü: 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu
08.06.2020 02:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 02:40

Hafta sonu tatilini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 6-7 Haziran tarihleri arasında 2 gün boyunca uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında il dışına gitmek isteyen vatandaşlar, 5 Haziran Cuma günü mesai saatlerinin sonlanmasının ardından yola çıktı. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren vatandaşlar, tekrar evlerine dönmeye başladı. Bu nedenle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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