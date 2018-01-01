Türkiye Yeni Yıla Böyle Girdi

Işıl ışıl sokaklar, yeni yılı heyecanla bekleyen vatandaşlar. İstanbullular yeni bir yılı coşkuyla karşıladı.



İSTANBUL



Gözler Taksim'deydi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce vatandaş yeni yıla merhaba dedi. Renkli görüntülerin diğer bir adresi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. 2018'e köprüde girmek isteyenler araçları ile yollara çıktı. Geçişlerin kontrollü yapıldığı köprüde sürücüler bu anları kayıt altına aldı.



ŞANLIURFA



2018 Şanlıurfa'da davul-zurna ile karşılandı. Düzenlenen sıra gecesi ile eğlenceli anlar yaşandı. Yöresel müziklerle halaylar çekildi.



GAZİANTEP



Gastronomi kenti Gaziantep'te gelenek bozulmadı. Vatandaşlar yeni yıla kebapla girdi.Soğuk hava ve yağmur onların umrunda bile değildi. Mideler bayram etti.



(İHA)