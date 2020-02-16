: Türkiye yeni destinasyonlarla İranlıların ilgi odağı olmaya devam ediyor

16.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:44

İranlı turistlerin son zamanlarda en fazla rağbet ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye, İstanbul, Antalya ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra Karadeniz ve Kars destinasyonuyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

İran'da 13 Şubat'ta açılan ve 3 gün süren 13. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı'nda İranlılar ve turizm firmaları, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.

Fuardaki bir turizm firması, İranlılardan en çok gitmek istedikleri ülkeleri, standın yanına astığı dünya haritasında işaretlemelerini istedi.

ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ile Türkiye, İranlılar tarafından en çok ziyaret edilmek istenen noktalar olarak işaretlendi.

"İranlı turist için Türkiye'de yeni destinasyonlar öne çıkıyor"

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtım Müşaviri Mehmet Taşkın, fuara 4. kez katıldıklarını ve Türk standına ilgiden memnun olduklarını söyledi.

İran'da ülke reklamlarının yasak olması nedeniyle bu tür organizasyonların halk ile buluşmak için önemli fırsat sunduğunu belirten Taşkın, "İranlı turist için Türkiye'de yeni destinasyonlar öne çıkıyor. Bunun İranlı acenteler arasında bir rekabete dönüştüğünü de görüyoruz." dedi.

İranlı turistlerin Türkiye'de daha çok deniz tatilini tercih ettiğini ancak bunun son yıllarda çeşitlendiğini dile getiren Taşkın, "Özellikle kış turizminde Kars Sarıkamış'ın öne çıktığını söylemek mümkün. Karadeniz Bölgesi ve özellikle de Trabzon gibi yerler de rağbet görüyor. Tarih ve doğa turizminin de kış turizminin yanında İranlılar tarafından tercih edildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Taşkın, İranlıların, kendilerinden Türkiye'ye gidiş imkanlarının kolaylaştırılması noktasında destek istediğini de belirterek "Bakanlığımızın önceki yıllarda turist getiren uçaklara bir teşvik desteği vardı. Acenteler bu teşvik desteğinin devam etmesini istiyor. Ayrıca kendi aralarındaki rekabetten kaynaklı sorunların da çözülmesi talepleriyle geliyor. Biz de Türkiye'deki il müdürlüklerimiz ile irtibata geçerek sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sarıkamış'a yağan kar sadece Alplerde var"

Fuara Kars'tan katılan Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, bölgedeki iş adamları ve Serhat Kalkınma Ajansı ile İran'a geldiklerini anlattı.

Taş, "İstanbul, Antalya ve İzmir'e giden İranlı turistler son yıllarda kış turizmi için Sarıkamış'a geliyor. Bölgemiz kayak için oldukça elverişli. Burada da kayak merkezleri var fakat Sarıkamış'a yağan kristal kar İran'da yok. Bu kar, sadece Alplerde ve Sarıkamış'ta yağıyor." dedi.

Sarıkamış'ın İran'a yakın olması dolayısıyla ziyaretçilerin kara yoluyla da ulaşabileceklerini kaydeden Taş, Kars'taki kış turizmine İranlı turistlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

Taş, fuarda İranlı acentelerin ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek "Misafirlerin ekonomik düzeylerine hitap edecek 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerimiz mevcut. Tesislerimiz oldukça modern. İstedikleri konseptte hizmet veriyoruz. İranlılar bizim hizmetlerden çok memnun kaldığı için biz buraya geldik." diye konuştu.

"Türkiye'ye gitmek, İranlılar için ülkenin farklı bir şehrine gitmek gibi"

Bro Travel turizm firmasının İran sorumlusu Mesud Mehdevi de Türkiye ile İran arasındaki coğrafi ve kültürel yakınlığın bu ülkeye olan ilgiyi artırdığına ve iki ülke vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmesinin de turizmdeki artışın önemli bir faktörü olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin İran'a çok yakın olması dolayısıyla turistlerin özel araç, otobüs veya uçakla seyahat edebildiklerini hatırlatan Mehdevi, "Türkiye'ye gitmek, İranlılar için ülkenin farklı bir şehrine gitmek gibi kolay. İran'daki nüfusun büyük bir bölümü Türkçe konuşuyor ve Türkiye'ye gittiklerinde kendi şehirlerinden birine gitmiş gibi hissediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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