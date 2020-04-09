Türkiye, Yemen'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ateşkes kararı almasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı kapsamında, Yemen'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "İçinden geçmekte olduğumuz bu olağanüstü dönemde tüm taraflara ateşkese uymaları yönünde çağrıda bulunuyor ve mezkur salgına karşı verilen mücadeleyi zaafa uğratacak eylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

2 haftalık ateşkes ilan edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA