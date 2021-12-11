Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörlüğü'ne Tayfun Erey getirildi - Haberler Spor
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Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörlüğü'ne Tayfun Erey getirildi

Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörlüğü'ne Tayfun Erey getirildi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Sportif Direktörlüğü'ne yelken milli takım antrenörlerinden Tayfun Erey getirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Sportif Direktörlüğü'ne yelken milli takım antrenörlerinden Tayfun Erey getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Altyapının güçlendirilmesi, yelken sporunun tanıtılması ve Türk yelken sporunun kısa ve uzun vadeli stratejik programlarının takibi hususlarında sportif direktörlük görevine 2020 Tokyo Olimpiyat sürecinde önemli katkıları olan milli takım antrenörümüz Tayfun Erey getirilmiştir." denildi.

Yönetim kurulu İzmir'de toplandı

Yönetim kurulunun İzmir'de gerçekleştirilen ikinci toplantısında, 2022 sezonu sportif ve idari planlamaları ele alınarak uygulama esasları hakkında kararlar alındı. Ayrıca federasyon kurulları oluşturularak kurul başkanlığına atamalar yapıldı.

Toplantıya, Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, Teknik Kurul Başkanı Şenkar Öztüzün, teknik kurul üyeleri Hakan Yenigün, Melih Dilikoğlu, Özfer Uralp, Tolga Yağlı, TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey katıldı.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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