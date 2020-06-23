HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: "Uluslararası kamp merkezimiz ülkemizi rakipsiz...

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Yapılması planlanan uluslararası kamp merkezinin tamamlanması, ülkemizi yelken sporunda rakipsiz kılabilir.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak:
23.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:25

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Yapılması planlanan uluslararası kamp merkezinin tamamlanması, ülkemizi yelken sporunda rakipsiz kılabilir." dedi.

Akdurak, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona tahsis edilen İzmir'in Urla ilçesindeki arazideki kamp merkezinin inşasının tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte yelken sporunda Türkiye'yi uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin kıyı bölgelerinin yelken faaliyetlerini gerçekleştirmek için çok iyi olanaklara sahip olduğunu belirten Akdurak, "Yoğun çalışmalarımız sonucunda, İzmir Valimiz tarafından Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Bakanlığımızın da destekleriyle Urla'da 30 dönümlük bir arazi 20 yıllığına federasyonumuza tahsis edildi. Yatırım planına alınarak, inşası yönündeki çalışmalarımızın kısa zamanda sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Bu tesis, kış aylarında performans yelkenciliğinde bütün dünyanın antrenman merkezi olabileceği gibi gezi yatlarının sportif anlamda yarışmalara katılmasıyla, yatçılık açısından da konaklama merkezi haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yelken sporunun "sektör insanı" yetiştirmesinin yanı sıra ülke açısından da çok büyük önemi olduğunun altını çizen Akdurak, şunları kaydetti:

"Yelken, alternatif turizm kaynakları aradığımız son dönemde her şeyden önce önemli bir turizm enstrümanı.Dünyada gezi yelkenciliğinin kullandıkları bölgeler dışında bir de sportif, antrenman merkezi olarak kullanılan bölgeler var; Kuzey Avrupa ülkeleri çok soğuk dönemlerde güneye inip bütün kışı bu ülkelerde kamp yaparak geçiriyorlar. Yelkene uluslararası bir kamp merkezi kazandırmaya çalışıyoruz. Ülkemizi uluslararası antrenman gruplarına açmak istiyoruz. Bu nedenle yelken sporunun tesisleşmesi çok önemli."

Akdurak, Türkiye'ye kazandırılacak kamp merkezinin yelken sporunun gelişiminde dönüm noktası olabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Uluslararası bir sporcunun Türkiye'ye geldiğinde konaklayacağı, teknesini barındıracağı, teknesinin bakımını yaptıracağı, denize çıkacağı, rampasından vincine kadar uluslararası standartlarda bir olimpik kamp merkezine ihtiyaç duyuyoruz. Rüzgarımız, uygun fiyatlı konaklamalarımız, gıda olanaklarımız ve bütün dünyanın iyi bildiği misafirperverliğimiz ülkemizi yeni kamp merkezinde rakipsiz kılabilir. Lokasyonun coğrafi özellikleri bizler için çok önemli, sporumuz her yerde icra edilemiyor. Antrenman sahamız denizler olduğu ihtiyaç duyulan teknik rüzgara sahip doğru alanları belirliyoruz. Urla'daki merkezimizin yanı sıra sportif faaliyetlerimizin en yoğun olduğu Muğla ve İstanbul'da da tesislerimizin olması, bizi yelkende dünya ölçeğinde farklı bir boyuta taşıyacaktır."

Yelken faaliyetlerine ilişkin çalışmaların aktif ve özverili bir ekiple gerçekleştirildiğini dile getiren Akdurak, "Sportif başarılarımızın yanı sıra Uluslararası Yelken Federasyonu komitelerinde görevli kadın çalışanlarımızın yanı sıra Avrupa Yelken Federasyonunun asbaşkanı yine bir Türk kadın yelkenci, Pınar Coşkuner Genç. Türkiye artık Dünya Federasyonu nezdindeki çalışmalarda ciddi söz sahibi ve şu anda bütün komitelerimizle beraber aktif bir rol üstleniyoruz. Ben de başkanlık görevimle birlikte Uluslararası Yelken Federasyonundaki önemli bir komitede ülkemi temsil ediyorum. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki bu aktiflik uluslararası bir çok yarışın Türkiye'de yapılması kararlarını da beraberinde getirdi." diye konuştu.

-"Organizasyonların durumu pandeminin gidişatına göre şekillenecek"

Akdurak, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınından yelken sporunun da etkilendiğini hatırlatarak, organizasyonların yeni tarihine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Pandemi öncesi planlarımıza göre 2020 yılında, ORC Sports Boat Avrupa Şampiyonası İstanbul'da, Slalom Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası Alaçatı'da, ilk defa 2024 Olimpiyatlarına kabul edilmiş bir sınıf olan uçurtma sörfünün dünya şampiyonasını Çeşme'de ve rüzgar sörfü techno sınıfı dünya şampiyonasını ise Bitez'de gerçekleştirecektik. Bütün bu faaliyetlere ev sahipliği yapma hakkımız devam etmekle birlikte pandeminin gidişatına göre tarihleri yenileyeceğiz."

Akdurak, Türkiye'nin 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkenin aday olduğu organizasyonun oylamasını kazanarak bu önemli yarışı Bodrum'a aldık. 2023 yılında da Dragon Dünya Şampiyonası'nı da Bodrum'da gerçekleştireceğiz. Genellikle yetişkin yaş grubu tarafından yapılan bu yarışa dünyanın dört bir yanından yelkenciler gelecek.Bunlar, Türkiye'nin yelkende öne çıktığını gösteren önemli gelişmeler." şeklinde görüş belirtti.

-"Yelkeni olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyoruz"

Türk yelkenciliğinin uluslararası arenada bir çok başarısının olduğuna dikkati çeken Akdurak, "Dünya, Avrupa Şampiyonluklarımız, Optimist sınıfında 2019 yılı dünya üçüncülüğümüz ve genel klasmanda dünya dördüncülüğümüz var. Başarılarla dolu yelken sporunu bu defa olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyoruz. Türk yelken tarihinde ilk defa bir olimpiyat madalyasıyla dönüm noktası oluşturmak, en büyük amacımız. Yönetim kurulumuz, teknik kadrolarımız, sporcularımız, kulüplerimiz ve antrenörlerimizle birlikte bu amaca kilitlenmiş durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Spor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: "Uluslararası kamp merkezimiz ülkemizi rakipsiz... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:28:40. #1.15#
title